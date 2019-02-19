Son Dakika Haberleri: Anne Kızın Cinayet Zanlısı Yakalandı

Anne Kızın Cinayet Zanlısı Yakalandı

36 dakika önce

Şanlıurfa'da, 6 yıl önce anneyi, Gaziantep'te de kızını öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi, Mersin'de yakalandı.

Anne Kızın Cinayet Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'da, 6 yıl önce anneyi, Gaziantep'te de kızını öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi, Mersin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Temmuz 2013'te Eyüp Nebi Mahallesi'nde yaşayan Halime Çalışkan'ın, bir hafta sonra Gaziantep'in Nizip ilçesinde kızı Meryem Güzel'in ölü bulunması olayını aydınlatmak için çalışma yürüten Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırma sonucunda, anne kızın katil zanlısının A.D. olduğunu belirledi.

Şüphelinin olayın ardından yurt dışına kaçtığını ve 2016 yılında sahte kimlikle yurda döndüğünü belirleyen ekipler, şahsın Mersin'de yaşadığını tespit etti.

Ekipler, Mersin'de düzenledikleri operasyonla A.D'yi yakaladı.

Şanlıurfa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde cinayetleri itiraf etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Gaziantep, Anne, Şanlıurfa, Güncel
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