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Anne kızın katili her yerde aranıyor - Son Dakika

Anne kızın katili her yerde aranıyor

01.02.2022 13:19
Anne kızın katili her yerde aranıyor

Adana'da anne ve kızı çocukların gözü önünde öldürüp kaçtığı öne sürülen kayınbirader her yerde aranıyor.

Adana'da anne ve kızı çocukların gözü önünde öldürüp kaçtığı öne sürülen kayınbirader her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, Hüda Gün (39) annesi Naime Gün'ün (70) yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün eşi Adem A.'nın kardeşi A.A. geldi.

Aile yemek yedikten sonra çay içerken A.A. ile yengesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.A. tabancayla yengesini ve Naime Gün'ü kafasından çocukların yanında vurup evden kaçtı. Evde bulunan bir akrabanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde çalışma başlattı. Yüzünü kapatan A.A.'nın plakası olmayan motosiklet ile olay yerinden kaçtığını saptadı. İlk incelemenin ardından cesetler ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve kızın cenazeleri bugün adli tıp kurumundan alınarak toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından polis birçok noktaya baskın yaptı.

(Fatih Keçe/İHA)

Anne kızın katili her yerde aranıyor

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Adli Tıp, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anne kızın katili her yerde aranıyor - Son Dakika


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