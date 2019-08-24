Son Dakika Haberleri: Anne kızın sırt çantasıyla kıtalar ötesinde 'yeni hayat' yolculuğu
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Anne kızın sırt çantasıyla kıtalar ötesinde 'yeni hayat' yolculuğu

1 saat önce

Tayvanlı Hsuan Hsieh, annesi Li-wen Chen’in çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Geçtiğimiz yıl babasını ALS hastalığından kaybeden Hsuan, dini inançlarına uygun olarak yeni hayata başlamak için 100 günlük dünya turu planı hazırladı. Anne kız sırt çantasıyla maceralı yolculuğa çıktı.

Anne kızın sırt çantasıyla kıtalar ötesinde 'yeni hayat' yolculuğu, System.String[]

Tayvanlı Hsuan Hsieh, annesi Li-wen Chen'in çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürüyor.


Babasını ALS hastalığından kaybeden Hsuan, dini inançlarına uygun olarak yeni hayata başlamak için 100 günlük dünya turu planı hazırladı.

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Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:15 
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