Son Dakika Haberleri: Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada
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Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada

2 saat önce

Bartın'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada, System.String[]

Bartın'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde önceki gün, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırma düşmeye başladı.

Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K. isabet etti.

Hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bartın, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada
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