Anne, kızını alevlerden son anda kurtardı
2 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Vezirli köyünde çıkan yangında, mutfakta yemek yapan anne, 4 yaşındaki kızını son anda alevlerin sardığı odadan çıkarıp, kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinin Vezirli köyünde çıkan yangında, mutfakta yemek yapan anne, 4 yaşındaki kızını son anda alevlerin sardığı odadan çıkarıp, kurtardı. İtfaiye
ekipleri ile köylülerin müdahale ettiği yangında evde büyük hasar meydana geldi.
Yangın, dün akşam ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Köyü'nde, Akkoç Ailesi'nin evinde çıktı. Mutfakta yemek yapan 3 çocuk annesi Siyehan Akkoç (31), 4 yaşındaki kızının tek başına kaldığı odadan dumanlar yükseldiğini gördü. Hemen odaya girip, kızını çıkardı. Alevler kısa sürede evi sararken komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangın tfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyleyen anne Akkoç, yetkililerden yardım istedi.
- Ksekova
Şarkıcı Hadise, İstanbul'u terk eden annesini ikna edemedi Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz