ANNE, KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ SIRA DIŞI PLANLA YAKALADI - Son Dakika
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ANNE, KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ SIRA DIŞI PLANLA YAKALADI

22.02.2022 23:30

İzmir'in Menderes ilçesinde, 10 yaşındaki Z.B.'yi taciz eden ve anne Sevilay B.'nin planıyla yakalanan taciz şüphelisi A.D.'nin para verdiği market işletmecisi Fatih Güneş konuştu.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 10 yaşındaki Z.B.'yi taciz eden ve anne Sevilay B.'nin planıyla yakalanan taciz şüphelisi A.D.'nin para verdiği market işletmecisi Fatih Güneş konuştu. A.D.'yi tanıdığını, hem kendisinin hem de eşi ve çocuklarının haftada bir gelip alışveriş yaptığını söyleyen Güneş, "Şahıs geldi, para bırakacağını ve bir kız çocuğunun alacağını söyledi. Acelesi var gibiydi, telaşlıydı. Pek anlam veremedim. 'Senin çocuklar mı gelip alacak?' diye sordum, 'Yok abi başka çocuklar gelecek. Görmedin, duymadın' gibi bir şeyler söyledi. Hemen çıktı gitti. 10 dakika geçmeden tacize uğrayan kızın annesi gelip bana para bırakan olup olmadığını sordu. Sonra, bana bu adamın kızını taciz ettiğini, 3 aydır bulamadıklarını söyledi ve görüntüleri istedi. Ben de verdim. Polisler geldi, onlara da verdik. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. Polise ifade verdik. Dün tacizcinin eşi buraya alışveriş yapmaya geldi. Kendisine bana bırakılan parayı iade ettim. Bana 'Olayla ilgili bilgim var abi, biz boşanıyoruz' dedi. Gelip alışveriş yaptıkları için iki aileyi de tanıyorum. Tacizcinin de 1 erkek 1 kız çocuğu var. Böyle bir şey yapmaması gerekir. Benim de bu kişinin yakalanmasında faydam olduysa mutlu olurum" dedi.

ANNE, KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ SIRA DIŞI PLANLA YAKALADI
ANNE, KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ SIRA DIŞI PLANLA YAKALADI
ANNE, KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ SIRA DIŞI PLANLA YAKALADI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNE, KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ SIRA DIŞI PLANLA YAKALADI - Son Dakika


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