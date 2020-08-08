Anne köftesi mi Asya lezzetleri mi?

1) BURGER VE TATLILARI ÖNERİLİYOR

Bi Nevi Deli - İstanbul Yemeklerin hazırlanışını görebileceğiniz açık mutfağı var. Zülal Kalkandelen, burger ve tatlılarını tavsiye ediyor. Etiler; (0212) 358 60 32

2) GELENEKSEL TATLAR İÇİN

Veganarsist - İstanbul

Birçok geleneksel yemeğin vegan versiyonunu yapıyorlar. Ebru Arıman kaju ayranını tavsiye ediyor. Kadıköy; (0212) 224 78 53

3) HEM LEZZETLİ HEM DOYURUCU

Veganka - Ankara

Ankara'nın ilk vegan lokantası. Samimi ortamı ve makul fiyatlarıyla cazip. Günün çorbası, tost ve dürüm en sevilen ürünler. Kızılay; (0312) 969 83 08

4) SUŞİSİZ KALAMAYANLARA...

Yuzu Moda - İstanbul

Asya mutfağını yaratıcı bir şekilde 'veganize ediyor'. Vegan mutfağının sadece salatadan ibaret olduğunu sananlar mutlaka gitmeli. Moda; (0541) 974 15 12

5) TAM BİR AKTİVİST MEKANI

Vegan Kantin - Bursa

Bursa'nın ilk vegan kafesi. Sahibinin güler yüzünün yanına vegan aktivistlerin toplantı yeri olmasını da ekleyince ünlü oldu. İhsaniye; (0224) 245 93 38

6) HAYDİ MISIR'A GİDELİM!

Kem Küm - İstanbul

Mısır'ın geleneksel lezzetlerini sunan lokantada falafel, foul gibi lezzetler yapılıyor. Ama en çok 'koshari'si meşhur. Kadıköy; (0533) 422 92 43

7) MUHTEŞEM MANZARA

Litera - İstanbul

Tarihi Yarımada'ya bakan bu restoranın ayrı vegan menüsü var. Başkara, çiğ vegan tatlısını ve ızgara sebzeyi tavsiye ediyor. Beyoğlu; (0212) 292 89 47

8) YOĞURTLU FALAFEL AŞKINA!

Yaşam Cafe - İzmir

Yoğurtlu falafeli en çok tavsiye edilen yemeği. Falafel köftesi de bitkisel yoğurdu da kendileri hazırlıyorlar. Alsancak; (0534) 033 03 72

9) GÖKDELENLERİN ARASINDA...

Baby Elephant - İstanbul

Şehrin modern kısmında bir vaha. Unsuz ve şekersiz cheesecake'i çok tercih ediliyor. Maslak; (0212) 276 06 00

10) ÇOCUKLUĞUNUZUN LEZZETLERİ

Muhtelif Mekan - İstanbul

Yeldeğirmeni'ndeki kedi dostu küçük işletme, vegan anne köftesi yapıyor. Kadıköy; (0542) 345 75 70