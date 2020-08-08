Anne köftesi mi Asya lezzetleri mi?

1) BURGER VE TATLILARI ÖNERİLİYOR
Bi Nevi Deli - İstanbul Yemeklerin hazırlanışını görebileceğiniz açık mutfağı var. Zülal Kalkandelen, burger ve tatlılarını tavsiye ediyor. Etiler; (0212) 358 60 32
2) GELENEKSEL TATLAR İÇİN
Veganarsist - İstanbul
Birçok geleneksel yemeğin vegan versiyonunu yapıyorlar. Ebru Arıman kaju ayranını tavsiye ediyor. Kadıköy; (0212) 224 78 53
3) HEM LEZZETLİ HEM DOYURUCU
Veganka - Ankara
Ankara'nın ilk vegan lokantası. Samimi ortamı ve makul fiyatlarıyla cazip. Günün çorbası, tost ve dürüm en sevilen ürünler. Kızılay; (0312) 969 83 08
4) SUŞİSİZ KALAMAYANLARA...
Yuzu Moda - İstanbul
Asya mutfağını yaratıcı bir şekilde 'veganize ediyor'. Vegan mutfağının sadece salatadan ibaret olduğunu sananlar mutlaka gitmeli. Moda; (0541) 974 15 12
5) TAM BİR AKTİVİST MEKANI
Vegan Kantin - Bursa
Bursa'nın ilk vegan kafesi. Sahibinin güler yüzünün yanına vegan aktivistlerin toplantı yeri olmasını da ekleyince ünlü oldu. İhsaniye; (0224) 245 93 38
6) HAYDİ MISIR'A GİDELİM!
Kem Küm - İstanbul
Mısır'ın geleneksel lezzetlerini sunan lokantada falafel, foul gibi lezzetler yapılıyor. Ama en çok 'koshari'si meşhur. Kadıköy; (0533) 422 92 43
7) MUHTEŞEM MANZARA
Litera - İstanbul
Tarihi Yarımada'ya bakan bu restoranın ayrı vegan menüsü var. Başkara, çiğ vegan tatlısını ve ızgara sebzeyi tavsiye ediyor. Beyoğlu; (0212) 292 89 47
8) YOĞURTLU FALAFEL AŞKINA!
Yaşam Cafe - İzmir
Yoğurtlu falafeli en çok tavsiye edilen yemeği. Falafel köftesi de bitkisel yoğurdu da kendileri hazırlıyorlar. Alsancak; (0534) 033 03 72
9) GÖKDELENLERİN ARASINDA...
Baby Elephant - İstanbul
Şehrin modern kısmında bir vaha. Unsuz ve şekersiz cheesecake'i çok tercih ediliyor. Maslak; (0212) 276 06 00
10) ÇOCUKLUĞUNUZUN LEZZETLERİ
Muhtelif Mekan - İstanbul
Yeldeğirmeni'ndeki kedi dostu küçük işletme, vegan anne köftesi yapıyor. Kadıköy; (0542) 345 75 70