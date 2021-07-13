HATAY'da annesinin terk ettiği sazlık içerisindeki 7 köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.
Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde sazlık alandan gelen köpek sesleri, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Sese duyarsız kalmayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. Bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, sesin geldiği sazlık bölgeye itfaiye merdiveni kullanarak yaklaştı. Sazlıkların arasında annesinin terk ettiği 7 yavru köpek, çıkartıldı. Çevre sakinleri, yavru köpekleri sütle besleyip sahiplendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ANNE KÖPEĞİN TERK ETTİĞİ 7 YAVRU KURTARILDI - Son Dakika