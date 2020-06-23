Anne köpek, biri yaralı diğeri ölü iki yavrusunun başından ayrılmadı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak ortasında biri ölü, diğerini ise yaralı vaziyette bulduğu yavrularını koklayan anne köpek, mahalle sakinlerini hüzne boğdu.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle 41316. Sokak'ta oturan mahalle sakinleri, dün akşam saatlerinde bir köpeğin, iki yavrusunun başında ağlama sesleri çıkararak beklediğini gördü.

Yavrulardan birinin öldüğünü, diğerinin de yaralı olduğunu gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve zabıt ekipleri ile belediye veterineri geldi. Yapılan muayenede, yavrulardan birinin öldüğü, diğerinin ise yaralı olduğu belirlendi.

Zabıta ekipleri, ölü yavruyu yoldan kaldırdı. Yaralı köpek ise tedavi edilmek üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi. Anne köpek ile diğer yavrusu de barınağa konuldu.

Mahalle sakinlerinden Ali Keçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokaktan gelen sesler üzerine evinden dışarıya çıktığını ve üzücü manzarayla karşılaştığını anlattı.

Yavru köpeklerden birisinin öldüğünü dile getiren Keçeci, "Gerçekten o manzarayı görmek içler acısı. Annesi yavrusunu yalayıp kokluyordu. Bu hayvana bu kadar zulmü bir insan yapmaz. Öbürünün ise dilini kopartmışlar, çenesi yamuktu. Yani, Allah onları dilsiz olarak yaratmış, bizden bir şey isteyemez. Hiçbir hayvana bu şekilde eziyet etmesinler, hayvanlara şiddet olmasın istiyoruz." dedi.



Keçeci, yavru köpeklere şiddet uygulandığını düşündüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üçüncü bir yavru daha var, o da park halindeki arabanın altına korkudan saklanmış. Muhtemelen sopayla vurulmuş. Hayvanların hali içler acısıydı. Annesi başında ağlıyordu. Onlar sokak köpeğiydi ama sokak üzerinde bir evin alt katında yuvaları vardı. Bunu yapanı görmedik. Annesinin ağlayışına geldik. Kimseyi suçlayamayız. Sağolsun haber verilince polisimiz, zabıtamız ve veterinerimiz hemen geldiler, yavrularla ilgilendiler. Yavrulardan birisi ölmüştü, yaralı olanı tedavi için anneyi de diğer yavrusuyla beraber barınağa götürdüler."

"Yavruların şiddet uygulanarak bu hale getirildiğini düşünüyoruz"

Mahalle sakini Mustafa Tereci de köpeğin daha önce 9 yavrusu bulunduğunu, bunları süt ve biberonla besleyerek büyüttüklerini bildirdi.

Yavruların bir kısmını sahiplendirdiklerini dile getiren Tereci, "3 tane yavru kalmıştı. Anneleri bazen gidiyor, gelmiyordu. Akşamleyin kızım balkona çıktığında köpeğin ağladığını gördü. Gelmiş buraya yavrusunun ağzını yüzünü yalıyor, birisi ölmüş, birisini de ölmekten beter etmişler. Bir yavru ise korkudan arabanın altına saklanmış, çıkardık onu. Bu yavruların şiddet uygulanarak bu hale getirildiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.