Anne Köpek ve Yavrularına Hayvanseverler Sahip Çıktı

Osmaniye
'de yağmurdan korunmak için girdiği inde 8 yavru doğuran anne köpek ve yavrularının bakımını hayvanseverler üstlendi.
Osmaniye'de katı atık depolama alanında yaşayan köpeklere düzenli olarak mama getiren hayvansever Meltem Gençoğlu, bir kaç gün önce tesis civarındaki köpeklere mama verirken yavru köpek sesi duydu.
Uzun süre sesin geldiği yeri arayan Gençoğlu, anne köpeğin yağmurdan korunmak için kazdığı inin içinde 8 yavru köpeği gördü. O günden sonra her gün anne köpeğe ve yavrularına düzenli olarak mama getirerek besleyen Gençoğlu ve diğer hayvanseverler, havaların daha da soğumasından önce yavru köpekleri sahiplendirmek için çalışıyor.
Gençoğlu, yaptığı açıklamada, bir yıldır başı boş köpekleri hayvanseverler olarak sürekli beslediklerini söyledi.
Kent merkezi ve ilçelerdeki köpeklere mama temin ettiklerini belirten Gençoğlu, "Geçtiğimiz günlerde buraya yine köpekleri beslemeye geldik. Hava çok yağmurluydu. Köpekleri beslerken yavruların sesini duyduk. Uzun süre aradıktan sonra bu inin içinde olduklarını gördük." diye konuştu.
Gençoğlu, "Bu yavruların bu soğukta yaşamaları çok zor. ya hayvan barınağına alınsın ya da sahiplendirilsin istiyoruz. Biz hayvanseverler olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bir avuç insanla olacak bir şey değil bu. Hem insanların hem de yetkili kurumların desteğini bekliyoruz." dedi.