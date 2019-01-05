Son Dakika Haberleri: Anne Köpek ve Yavrusuna Sağlık Personeli Sahip Çıktı

Anne Köpek ve Yavrusuna Sağlık Personeli Sahip Çıktı

37 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde soğukta üşüyen anne köpek ile yavrusuna Acil Sağlık Hizmetleri personeli sahip çıktı.

Anne Köpek ve Yavrusuna Sağlık Personeli Sahip Çıktı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde soğukta üşüyen anne köpek ile yavrusuna Acil Sağlık Hizmetleri personeli sahip çıktı.

İlçede 112 Acil Servis nöbeti tutan Acil Tıp Teknisyeni İlker Özcan, Karaman Mahallesi sağlık ocağı önünde donmak üzere olan anne köpeği gördü.

Köpeği battaniye ile ısıtan Özcan, anne köpeği 112 İstasyon Merkezine getirdi ve karnını doyurdu.

Köpeği doğaya bırakan Özcan, anne köpeğin yavrusunu yine aynı mahallede bulup bakım altına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Adıyaman, Anne, Güncel
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