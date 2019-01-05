Anne Köpek ve Yavrusuna Sağlık Personeli Sahip Çıktı
37 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde soğukta üşüyen anne köpek ile yavrusuna Acil Sağlık Hizmetleri personeli sahip çıktı.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde soğukta üşüyen anne köpek ile yavrusuna Acil Sağlık Hizmetleri personeli sahip çıktı.
İlçede 112 Acil Servis
nöbeti tutan Acil Tıp Teknisyeni İlker Özcan, Karaman
Mahallesi sağlık ocağı önünde donmak üzere olan anne köpeği gördü.
Köpeği battaniye ile ısıtan Özcan, anne köpeği 112 İstasyon Merkezine getirdi ve karnını doyurdu.
Köpeği doğaya bırakan Özcan, anne köpeğin yavrusunu yine aynı mahallede bulup bakım altına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:51 Kaynak: AA
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