Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin paylaşılan videolar ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle koyun ve kuzulara yönelik videolar, vatandaşlar nezdinde büyük beğeni topluyor.
Son olarak paylaşılan bir videoda, anne koyun ve yavrusu yer aldı. Yeni doğan yavrusunun yerde yattığını ve kalkmadığını gören anne koyun, yavrusunu kaldırmak için ayağına doğru tekme savuruyor.
Anne koyun ve kuzusunun görüntüleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum asıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, duygulandıklarını ifade ederek, "Anne ve yavruya maşallah" gibi yorumlarda bulundu.
Videoya yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
Son Dakika › Yaşam › Anne koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri ağlattı - Son Dakika