Anne mandanın yavru sevgisi - Son Dakika

Anne mandanın yavru sevgisi
6 saat önce
Anne mandanın yavru sevgisi Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Fatih Adatepe, yeni yavru yapan mandasını taşımak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Anne mandanın yavru sevgisi
BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Fatih Adatepe, yeni yavru yapan mandasını taşımak için ilginç bir yönteme başvurdu. Adatepe arkadaşının motosikletine ters binerek elindeki kasaya koyduğu yavru manda ile annesini peşine takıp köyün yolunu tuttular. Zaman zaman hızlanan motosiklet sürücüsünü 'Yavaş hayvanı yorma' diye ikaz eden Adatepe'nin paylaştığı video büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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