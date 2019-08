Anne marie'den antalya'da ikinci konser

İNGİLİZ şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie Antalya 'nın Serik ilçesine Regnum Live in Concert Serisi kapsamında konser verdi.Geçen yıl Türkiye 'ye gelerek Regnum Live in Concert Serisi kapsamında sahneye çıkan ve tekrar geleceğini söyleyen Anne Marie, sözünü tutarak, bu yıl da Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Antalya'da ikinci kez sahneye çıkan genç şarkıcı, sevilen, popüler şarkılarını konsere katılan dinleyicilerle birlikte söyledi. Türkiye hayranı olan Anne Marie, müziğin ve eğlencenin zirve yaptığı konserinin ardından tatil için birkaç gün daha Antalya'da olmayı tercih etti.Regnum Carya sahnesinde hareketli repertuarıyla konsere katılan herkesi coşturan Anne Marie, 'Ciao Adios' ve 'Rockabye' şarkılarıyla yükselen enerjiyi 'Friends' parçasıyla zirveye taşıdı. Güçlü sesi, sempatikliği ve yerinde durmayan enerjisiyle Marie, yine eğlenceli bir performans sergiledi. Konser sonrası Antalya'da mini bir tatil yapacağını paylaşan Anne Marie, "Antalya'da ikinci kez muhteşem şekilde ağırlandım, misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" dedi. Konsere, yetişkinler kadar çocukların da yoğun ilgisi gözden kaçmadı. Davetliler arasında yer alan Tuba Ünsal , oğlu Civan Mert ve kızı Sare'yle konseri izledi.Konser sonunda Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk , Anne Marie'ye Antalyaspor forması hediye etti.Regnum Carya'nın bu yaz ikincisini düzenlediği ve dünya starlarının sahneye çıktığı Regnum Live in Concert Serisi, İngiliz pop şarkıcısı Anne Marie'yle son buldu.