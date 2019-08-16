Anne Marie, ikinci kez Antalya'da
23 dakika önce
Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalyayı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu.
Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalyayı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek, bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.
'Rockabye' adlı şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi sanatçı 25 Ağustos'ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:47
Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek