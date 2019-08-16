Son Dakika Haberleri: Anne Marie, ikinci kez Antalya'da
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Anne Marie, ikinci kez Antalya'da

23 dakika önce

Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalyayı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu.

Anne Marie, ikinci kez Antalya'da, System.String[]
Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalyayı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek, bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.

'Rockabye' adlı şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi sanatçı 25 Ağustos'ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:47 
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