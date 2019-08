Anne Marie, ikinci kez Regnum sahnesinde

ÜNLÜ İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya 'da 25 Ağustos'ta Regnum Live in Concert Serisi kapsamında ikinci kez sevenleriyle buluşacak.James Arthur, Jason Derulo ve yılın konseri Jennifer Lopez performansından sonra bu yılki Regnum Live in Concert Serisi'nin son sahne performansında Anne Marie yer alıyor. Eğlenceli şarkıları, sempatik tavırları ve doğallığıyla geçen yıl Regnum Carya sahnesinde dinleyen herkesi hayran bırakan İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Anne Marie, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Live in Concert Serisi' kapsamında Antalya'da ikinci kez hayranlarıyla buluşacak.Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek, bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti. 'Rockabye' adlı şarkısıyla geçen yıl müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi sanatçı, 25 Ağustos'ta ikinci kez Regnum Carya'nın dev sahnesinde müzikseverle buluşacak.Regnum Live in Concert Serisi, Anne Marie'yle son bulacak.