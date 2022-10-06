Anne Nazlı Sancar: "Al bayrağı Kandil'e dikeceğiz"

Vanlı aileler, evlatları için eylemlerini sürdürüyor

VAN - Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 46 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Türk bayrağını kandile dikeceğiz"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Her hafta kızımıza kavuşacağız umuduyla geliyoruz. Yeter diyoruz. HDP ve PKK bizim yakamızdan düşsün artık. Canımız ciğerimiz yanıyor. 12 yıldır evlat acısı çekiyorum. 40 yıldır bu zulmün altında yaşıyoruz. Bu mücadeleyi sadece kızım Şeyma için değil tüm çocuklar için yapıyoruz" dedi.

Hiçbir zaman umudunu yitirmediklerini ifade eden Sancar, "Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Bu bayrağı da Kandil'e dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

8 yıl önce çocuğunun kandırılıp götürüldüğünü vurgulayan Gülser Alkan ise "Yıllardır çocuğum gitmiş. Ben çocuğum için ağlaya ağlaya gözümü kör ettim. Çocuğumu istiyorum" diye konuştu.