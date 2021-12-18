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Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı - Son Dakika

Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı

18.12.2021 11:06

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaştı. Öfkeli anne, eve dönmek istemeyen kızını saçlarından tutarak kendisine doğru sürükledi. Hemen devreye giren polis ekipleri, annenin ifadesini aldı.

Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.

ACI İÇERİSİNDE ÇIĞLIK ATTI

Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

İşte o ana ilişkin kareler;

Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi
Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi
Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı

Yenişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Samet: Olay anlatılan gibiyse, anne haklıdır. 5 gündür haber alamadıysa kim bilir neler düşünmüştür kadın. Her gün ne haberler okuyoruz burada... Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı - Son Dakika
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