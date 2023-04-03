Oğlunu kaçıran adamın arabasının kaputunda kilometrelerce yolculuk etti! Görenlerin yürekleri ağzına geldi - Son Dakika
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Oğlunu kaçıran adamın arabasının kaputunda kilometrelerce yolculuk etti! Görenlerin yürekleri ağzına geldi

03.04.2023 12:40

Düzce'de eski eşi tarafından kaçırılan çocuğu için aracın kaputuna tutunan kadın, 20 kilometre boyunca orada kaldı. Aracı durdurmak ve oğlunu geri almak isteyen kadın, yürekleri ağza getirirken, tehlikeli yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Aziziye Mahallesi'nde iddiaya göre eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı.

20 KİLOMETREYİ KAPUT ÜZERİNDE GİTTİ

A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü. Yolculukta zaman zaman korku dolu anlar da yaşandı. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.

Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti: Korku dolu anlar kameraya yansıdı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu kaçıran adamın arabasının kaputunda kilometrelerce yolculuk etti! Görenlerin yürekleri ağzına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunu kaçıran adamın arabasının kaputunda kilometrelerce yolculuk etti! Görenlerin yürekleri ağzına geldi - Son Dakika
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