Anne oğul aynı filmde rol aldı
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Yapımcılığını ÖK yapım adına Ömer Kaya'nın, yönetmenliğini Mahmut Kaptan'nın yaptığı komedi filmi "Muhteşem Üçlü" filminde Yavuz karakterini canlandıran Deniz Gürzumar filmde annesi ile birlikte kamera karşısına geçti.
Yapımcılığını ÖK yapım adına Ömer Kaya'nın, yönetmenliğini Mahmut Kaptan'nın yaptığı komedi filmi "Muhteşem Üçlü" filminde Yavuz karakterini canlandıran Deniz Gürzumar filmde annesi ile birlikte kamera karşısına geçti. Güneş Hayat filmde, Deniz Gürzumar (Yavuz) un sevgilisi rolünde oynayan Bengi İdil Uras'ın annesi rolünü oynuyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:36
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