Son Dakika Haberleri: Anne oğul aynı filmde rol aldı
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Anne oğul aynı filmde rol aldı

49 dakika önce

Yapımcılığını ÖK yapım adına Ömer Kaya'nın, yönetmenliğini Mahmut Kaptan'nın yaptığı komedi filmi "Muhteşem Üçlü" filminde Yavuz karakterini canlandıran Deniz Gürzumar filmde annesi ile birlikte kamera karşısına geçti.

Anne oğul aynı filmde rol aldı, System.String[]

Yapımcılığını ÖK yapım adına Ömer Kaya'nın, yönetmenliğini Mahmut Kaptan'nın yaptığı komedi filmi "Muhteşem Üçlü" filminde Yavuz karakterini canlandıran Deniz Gürzumar filmde annesi ile birlikte kamera karşısına geçti. Güneş Hayat filmde, Deniz Gürzumar (Yavuz) un sevgilisi rolünde oynayan Bengi İdil Uras'ın annesi rolünü oynuyor.

Deniz Gürzumar, Ömer Kaya, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:36 
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