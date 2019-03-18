Son Dakika Haberleri: Anne Okulun Öğle Yemeğinde Oğlunu Ziyaret Etti. Öğretmenlerin Yaptıklarını Gördü ve Çok Öfkelendi

Anne Okulun Öğle Yemeğinde Oğlunu Ziyaret Etti. Öğretmenlerin Yaptıklarını Gördü ve Çok Öfkelendi

1 saat önce

Bir çocuk yanlış bir şey yaptığında ona kücük uyarılar yapmak normaldir.

Bir çocuk yanlış bir şey yaptığında ona kücük uyarılar yapmak normaldir. Fakat bu anne, oğlunun okula geç kalmasından dolayı, okulunda ona verilen ceza sonrası resmen çıldırdı. Okula birkaç dakika geç kaldığı için cezalandırılan 6 yaşındaki Hunter dünyada büyük bir sansasyona yol açtı. ve o günden sonra insanlar böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için büyük çabalar gösterdiler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:37 Kaynak: Youtube

Anne, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne Okulun Öğle Yemeğinde Oğlunu Ziyaret Etti. Öğretmenlerin Yaptıklarını Gördü ve Çok Öfkelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]