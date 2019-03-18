Anne Okulun Öğle Yemeğinde Oğlunu Ziyaret Etti. Öğretmenlerin Yaptıklarını Gördü ve Çok Öfkelendi

Bir çocuk yanlış bir şey yaptığında ona kücük uyarılar yapmak normaldir.

Bir çocuk yanlış bir şey yaptığında ona kücük uyarılar yapmak normaldir. Fakat bu anne, oğlunun okula geç kalmasından dolayı, okulunda ona verilen ceza sonrası resmen çıldırdı. Okula birkaç dakika geç kaldığı için cezalandırılan 6 yaşındaki Hunter dünyada büyük bir sansasyona yol açtı. ve o günden sonra insanlar böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için büyük çabalar gösterdiler

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