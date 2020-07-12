'Anne olamazsın' denildi, kanseri yenip, tüp bebekle ikizlerini dünyaya getirdi - Son Dakika

ANKARA'da hamileyken yumurtalık kanserine yakalanarak düşük yapan Şennur Köksal (29) önce kanseri yendi, sonra tüp bebek tedavisiyle ikizlerini dünyaya getirdi. Şennur Köksal, "Hiç anne olamazsın denilirken şu anda ikizlerim oldu" dedi.
Esnaf İsmail Köksal (34) ile evlenen Şennur Köksal, 3 yıl önce hamileyken yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi. Hastalığı nedeniyle düşük yaparak bebeğini kaybeden Köksal'a doktorlar, yumurtalıkları ve rahminin alınması gerektiğini, anne olmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Bir daha çocuk sahibi olamayacağı için bunu kabul etmeyen Şennur Köksal, internette araştırma yaparken bulduğu özel kliniğe başvurdu. Burada Köksal'a, önce yumurtalık kanseri ameliyatı yapıldı, ardından kemoterapi tedavisi uygulandı. Tedavi sonucu yumurtalıkları ve rahmi korunarak kanseri yenen Şennur Köksal, daha sonra tüp bebek tedavisine başladı. Tedaviyle ikizlere hamile kalan Şennur Köksal, 1 hafta önce Duru ve Doruk adını verdiği çocuklarını dünyaya getirdi.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, Şennur Köksal'a genç yaşta yumurtalık kanseri tanısı konulduğunu; ancak bu hastalığın menopoz dönemi sonrası ve genelde 60'lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, "İlginç bir şekilde iki yumurtalığında da kanser vardı. Bu tür hastalarda üremenin korunması çok tartışmalı bir konuydu. Birçok yerde de üremenin korunamayacağı, rahim ve yumurtalığın alınması gerektiği söylenmişti. Fakat hastamızın yumurtalıklarını koruma kararı aldık. Ameliyatla evreleme cerrahisi yaptık. Erken evre olduğunu tespit ettikten sonra kemoterapi tedavisi uyguladık. 6 kür tedavi aldıktan sonra da yumurtalık ve rahminin hala çalıştığını gösterdik ve tüp bebek yöntemiyle tekrar gebe kalmasını söyledik. Hastamız şu anda ikiz bebeklerini kucağına aldı" ifadelerini kullandı.