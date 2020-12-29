Anne olmanın keyfini bile çıkaramadı: Bebeği iki ay erken doğdu, korona yüzünden komaya girdi

HAMİLEYKEN VİRÜSE YAKALANDI

Youtube'da paylaştığı videolarla adını duyuran 30 yaşındaki Grace Victory'nin trajedisi iki hafta önce başladı. İlk bebeğine hamile olan Victory, koronavirüse yakalandı.

DURUMU GİDEREK KÖTÜLEŞTİ

Doğum yapmak için iki ay zamanı olan Grace Victory, başlarda hafif semptomlar gösteriyordu. Fakat sonra durumu giderek kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine doktorlar, önümüzdeki yılın şubat ayında doğması beklenen bebeği erken dünyaya getirmeye karar önerdi. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. Ancak bu sırada Grace Victory'nin durumu da giderek kötüleşti. Nefes almayla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın, kısa süre sonra daha da kötüleşti.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Yoğun bakıma alınan Grace Victory, şu anda uyutuluyor. Durumu ise ciddiyetini koruyor. Grace Victory, paylaştığı yeme bozuklukları ve ruh sağlığıyla ilgili videolarıyla adını duyurdu.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ailesi tarafından Grace Victory'nin Instagram sayfasında yapılan bir paylaşımda sosyal medya fenomeninin son durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada başlarda semptomları hafif olan Victory'nin durumunun giderek kötüleştiği belirtildi.

DUA İSTEDİLER

Yoğun bakımda olan Victory'nin bebeğinin ise sağlıklı olduğu vurgulandı. Ailesi genç kadının sevenlerinden dua istedi. Grace Victory, bir süredir Lee adlı erkek arkadaşıyla birlikteydi.