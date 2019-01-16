Anne Ölümlerine Karşı Eğitim Veriliyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Acil Obstetrik Bakım gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden ve acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olduğunu belirtti.

2009 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Obstetrik Bakım Programı düzenlendiği bilgisini veren Dr. Akan, "Ülkemizdeki 14 Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezi'nden biri olan ilimizde Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Yalova'daki kamu ve özel hastanelerinin kadın doğum servislerinde ve doğumhanelerinde çalışan ebe ve hemşireler eğitime alınmaktadır. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar 27 eğitim programı düzenlenirken, 157 ebe ve hemşireye eğitim verildi" dedi.

Sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve donanımlarını arttırmaya yönelik bu tarz eğitimlerini oldukça önemsediklerini belirten Dr. Akan, önümüzdeki süreçte de eğitim programlarına devam edeceklerini ifade etti.