"Anne; şefkat, merhamet ve fedakarlığın vücut bulmuş halidir"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Annelerin büyük bir fedakarlık ve özveri ile büyüttüğü çocuklara daha güzel bir Silivri bırakmaktan başka ülkümüz yoktur" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Şefkat, merhamet ve fedakarlığın vücut bulduğu, dünyaya getirdikleri evlatları için dünyaları feda ederek canlarını ortaya koyandır anneler. Ak ve helal sütü ile bizleri besleyip büyüten, biz büyüdükçe sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ve kardeşliği ilmik ilmik ruhumuza işleyendir anneler. Sevgisine merhametine sığındığımız, sevincimizde, mutluluğumuzda her daim gönlümüzden dilimize düşendir anneler. Ayaklarının altı cennet kokan, ömürlerini ömrümüze katarak, hürmetin en büyüğüne layık olan tüm annelere saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum"

"HERŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK OLAN TÜM ANNELERİN EMRİNDEYİM"

"Ne yaparsak yapalım annelerimizin hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğiz" diyen Başkan Yılmaz, "Türk tarihinde sayısız örnekleri olan ve yeri geldiğinde en büyük fedakarlığı yapan analar, binlerce yıllık örf ve adetlerimizin bekçileri olmuş, milli ve manevi değerlerimizi evlatlarına öğreterek nesilden nesle aktarmışlardır. Ne yaparsak yapalım hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimizin yüzlerindeki memnuniyet bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Silivri Belediye Başkanı olmanın ötesinde, her şeyden önce bir annenin evladı olarak, her şeyin en güzeline layık tüm annelerin emrinde olduğumu, onların hayatlarını kolaylaştıracak ve memnun edecek her hizmeti yapmaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Annelerin büyük bir fedakarlık ve özveri ile büyüttüğü çocuklara daha güzel ve daha yaşanabilir bir Silivri bırakmaktan başka bir ülkümüz yoktur. Bu vesileyle ahirete intikal etmiş tüm annelere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta vatan uğruna can vermiş şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu.