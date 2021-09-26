Anne şehir projesiyle hayatı değişti - Son Dakika
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Anne şehir projesiyle hayatı değişti

26.09.2021 10:08

Evlendikten sonra taşındığı Kocaeli'de yalnızlık çeken ve sağlık sorunları yaşayan Bahar Aslan'ın hayatı, büyükşehir belediyesinin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı ile değişti.

Evlendikten sonra taşındığı Kocaeli'de yalnızlık çeken ve sağlık sorunları yaşayan Bahar Aslan'ın hayatı, büyükşehir belediyesinin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı ile değişti.

2016 yılında evlenerek Kocaeli'ye gelen Bahar Aslan, yabancısı olduğu şehirde kendisini çok yalnız hissetmeye başladı. Kendi ailesi dışında Kocaeli'de eş, dost ve akrabası olmayan Bahar Aslan'ın yolu Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Anne Şehir-Sağlıklı Yaşam programıyla kesişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında dahi yalnız kalmadıklarını belirten Bahar Aslan, "Pandemiden dolayı evlerimizde kalmıştık. Anne şehir hem çevrimiçi, hem de açık havada egzersizlerine devam etti. Bizleri yalnız bırakmadılar. Açık alanda özellikle nefes egzersizleri bize çok katkı sağladı. Artık rahat uyku uyuyabildiğimi fark ettim. Nefes egzersizlerinde öğrendiklerimizi hayatımıza uyguluyoruz. Daha önce bir saatte gittiğim yolu, artık yarım saatte gidebiliyorum. Bu bana çok fayda sağladı, eskiden hiç gidemediğim o yolları şu anda yarım saatte rahatlıkla çıkabiliyorum, hem de bebek arabamla" ifadesini kullandı.

Kişiye özel diyet listesi

Anne şehir projesinin içinde kadınlara yönelik diyetisyen hizmetinin de olduğunu belirten Aslan, "Diyetisyen ile oturduk konuştuk. İnsülin direnci çıktığının farkında değildim, dilim damağım kuruyordu, diyetisyene bunu da anlattım. Sağlık ocağında yapılan tetkiklerin sonucunu alıp diyetisyene götürdüm. İnsülin direnci çıktı. Bu sonuçlara göre kişiye özel diyet listesi veriliyor. Bana düşen o listeye uymak oldu. Şimdi artık ne baş dönmelerim var, ne uykusuzluk, ne susuzluk, ne halsizlik ve ne de bulantı diye bir şey kalmadı. İlaç kullanmadan hem de sağlıklı beslenerek bu başarıyı elde ettik" dedi.

"Kocaman bir aileyiz"

Anne şehirle tanışınca hayatı değişen Bahar Aslan, "Eş dost akraba, arkadaş çevrem bendeki bu değişimin farkına vardılar. 'Nasıl oldu Bahar? Nasıl yapabildin?' dediler. Ben de, 'anne şehirin böyle imkanları var, hepimiz katılabiliriz' dedim. Benimle birlikte birçok arkadaşım da projeye katıldı. Hep beraber gider gelir olduk, biz kocaman bir aileyiz hiç kimsenin bu aileden mahrum kalmasını istemiyorum. Herkes katılsın, hep beraber daha sağlıklı daha neşeli bir Kocaeli olalım" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Diyetisyen, Kocaeli, Toplum, Güncel, Son Dakika

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