Anne Sözü Dinledi Şampiyon Oldu

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından "Yılın Kadın Sporcusu" ödülüne layık görülen milli sporcu İrem Yaman, spora başladığı dönemde yenildiği bir müsabaka sonrası, annesinin kendisine söylediklerini rehber edinerek sürdürdüğü tekvandoda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

BASİR GÜLÜM - Dünya Tekvando Federasyonu tarafından "Yılın Kadın Sporcusu" ödülüne layık görülen milli sporcu İrem Yaman, spora başladığı dönemde yenildiği bir müsabaka sonrası, annesinin kendisine söylediklerini rehber edinerek sürdürdüğü tekvandoda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



Türkiye'nin başarılı kadın sporcuları arasında yer alan İrem Yaman, spor yaşamında elde ettiği başarıları AA muhabirine anlattı.



Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem, 2018 yılının hem milli takım hem de kendisi için çok iyi geçtiğini söyledi.



Grand Slam turnuvasında Türkiye'den ilk defa bir kadının altın madalya aldığını vurgulayan İrem, tarihe geçtiğini dile getirdi.



Milli tekvandocu, 2018'de bütün turnuvalarda ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlattı.



"Yılın en iyi kadın sporcusu seçildim"



Olimpiyat puanı açısından önemli müsabakalardan olan Grand Prix yarışmalarında da arka arkaya 2 altın madalya kazandığını aktaran İrem Yaman, şu ifadeleri kullandı:



"Daha sonra 'Yılın Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldüm. Bu bireysel bir başarı gibi görünse de aslında Türkiye'nin başarısıdır. Bu da bize büyük gurur verdi. Üst üste müsabakalardan başarılı çıkmak gerçekten çok zor."



"Tek eksik madalyam olimpiyat"



İrem, 2019'un kendileri için olimpiyat yılı olacağına işaret ederek, yıl sonunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek isimlerin belli olacağını anımsattı.



Olimpiyatlar için zorlu bir süreç geçireceklerini vurgulayan İrem, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak. Kariyerimdeki tek eksik madalyam. Buna sahip olup, Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Umarım başarırım. Bizim için bu yıl, olimpiyatlara puan toplamak açısından çok önemli. Bu yüzden milli takım olarak çok yoğun kamplarımız var. Tabii bu yılın en büyük organizasyonu Dünya Tekvando Şampiyonası olacak. 2015 yılında dünya şampiyonu oldum. 2019 yılında ikinci kez dünya şampiyonu olup tarihe geçmek istiyorum. Çünkü kadınlarda üst üste dünya şampiyonu olan sporcumuz yok. Bunu gerçekleştirmek istiyorum."



Grand Prix yarışmalarında geçen sene 2 altın madalya aldığını ifade eden milli sporcu, "Bu yıl da üst üste 3 altın madalya kazanmak istiyorum. Ardından Grand Slam yarışmasında da altın madalya almak istiyorum." diye konuştu.



Anne sözü şampiyonluk getirdi



Başarılarıyla kadın sporculara örnek olmak istediğinin altını çizen İrem Yaman, şunları kaydetti:



"Annemin bir sözü var. Aslında benim bu aşamaya gelmemi sağlayan sözlerden bir tanesidir. Hiçbir zaman unutmam. Geçmişime baktığınızda 10 yıl boyunca hiç madalyam olmadı. Ben sürekli çalıştım. Bu süreklilikte pes etme noktasına geldiğim zamanlar oldu. Çünkü çocuksunuz ve çok küçüksünüz. Dışarda arkadaşlarınız oyun oynuyor, siz ise antrenman yapıyorsunuz. Pes etmeme nedenlerimden bir tanesi annemin yenildiğim bir müsabaka sonrasında bana gelip 'pes etmek için bir sürü bahane bulabilirsin ama mücadele etmek için tek bir sebebin bile varsa sakın pes etme' demişti. O günden itibaren bunu asla unutmadım. Milyon tane sebebim vardır ama sadece bir tanesini hatırlayıp yola devam ettim. Bu beni ayağa kaldıran ve hedefimi unutmamamı sağlayan sözlerden bir tanesidir. Hatta annemin bu sözünü hatırlayıp 'Yılın Kadın Sporcusu' seçildim diyebilirim. Bu da büyük bir mutluluk."

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