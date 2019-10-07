Anne sütü bebeği de anneyi de hastalıklardan koruyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır, bebeklerin ilk altı ay kesinlikle anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirtti.

Uzm. Dr. Gözde Kır, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün bebeğe sağladığı faydalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Dr. Kır, "Bebeğin sağlıklı büyümesine ve bağışıklığının artmasına neden olan anne sütünün, alerjik hastalıkların sıklığını azalttığı görülmüştür. Anne sütü içen çocukların zeka düzeyinde artış daha fazladır. Yine anne sütü çocukluk çağı lösemilerini, yüzde 19 oranında azaltır. Emzirmeye başlayamama, sütün yetmediğini düşünme, meme başı sorunları nedeniyle emzirme, maalesef erken sonlandırılmaktadır. Anne sütü tek başına çocuğun besin ögeleri gereksinimini karşılayabilmektedir. Bebeği, onlarca fayda sağlayan anne sütünden mahrum etmemek gerekir. Bebekte ilk hafta kilosunun onda biri kadar kilo kaybı normaldir. Günde 6-8 kez idrar yapması iyi doyduğunu gösterir. Bu nedenle doğumdan sonra ilk hafta içindeki kontrol çok önemlidir. Dolayısıyla doğumdan hemen sonra ilk 6 ay sadece anne sütünü, sonrasında 2 yaşa kadar devam edilmesi çok önemlidir" dedi.

"EMZİREN ANNELER HASTALIKLARDAN KORUNUYOR"

Emzirmenin, anneye sağladığı faydalar hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Gözde Kır, "İlk 6 ayda sadece 'Anne Sütü' vermek, bebek ve anne için çok önemlidir. Anne emzirdiğinde; doğum sonrası kanaması azalır, rahmi küçülür, kilo kaybı kolaylaşır, stresi azalır. Emzirmeye devam edildiği takdirde, annede şeker hastalığı gelişme riski, kalp hastalıkları riski, meme ve yumurtalık kanseri gelişme riski azalır" diye konuştu.

(Ahmet Seher/İHA)