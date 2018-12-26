Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı, Çapaklanmaya Sebep Oluyor!

Hamileliğin 1. ayından itibaren iki küçük çukurluk olarak belirmeye başlayan gözler, doğumdan sonra da gelişimine devam eder ve bu gelişim hem anatomik olarak hem de fonksiyonel olarak ilk 2 yıl oldukça hızlıdır. Bebekler dünyaya geldiklerinde kısıtlı bir görme yetisine sahiptir. Dünyaya alışma sürecinden sonra, görme duyuları da hızla gelişmeye başlar. Yeni doğan bebeklerde en sık karşılaşılan göz rahatsızlıklarından biri göz çapaklanmasıdır. Bebeğinizin burun köküne günde 2 defa 20'şer kez bastırarak masaj yapmak, göz kanalı tıkanıklarının büyük ölçüde açar.

Yeni doğan bebeklerde göz sulanması ve çapaklanmasının en sık sebebi gözyaşı kanallarının tıkanıklığıdır. Doğum sırasında göz kanallarından alınan bir enfeksiyon da çapaklanmaya sebep olabilir. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, 'Gözyaşı kanalları gözyaşı üreten dokular değildir, adeta yağmur suyunu tahliye eden borular gibi fazla olan gözyaşını, buruna ve genze aktaran kanallardır. Gözyaşı kanal tıkanıklığı yeni doğan bebeklerde sıklıkla görülebilir. Bunların büyük bir kısmı özellikle ilk 1 ay içinde kendiliğinden açılır, bir kısmı ise tekrarlayıcıdır. Eğer çapaklanma mevcutsa antibiyotikli damla tedavisi uygulanabilir. Ebeveynler, bebeklerin burun köküne sabah akşam günde 2 defa 20'şer kez bastırarak, kanalın pompa mekanizmasını çalıştırıcı ve kanalın gelişimini arttırıcı masaj uygulayabilir. Bu masaj tedavisi ve arada oluşan çapaklanmalarda kullanılan damlalar ile tıkanıklıkların büyük kısmı açılır. Bebek 10 aylık olduktan sonra hala bu durum tekrarlıyorsa, mutlaka sonda lavaj dediğimiz cerrahi operasyon olmayan, basit bir girişimle bu durum düzeltilir. Çok nadiren bundan da sonuç elde edilemezse, tüp uygulaması v.b. cerrahi işlemler yapılabilir', diyor.

Göz çapaklanması ve sulanması birden fazla nedenden meydana geliyor olabilir. Nadiren de olsa, göz kapağının şekil bozukluklarına bağlı olarak entropium ve ektropium denilen, yani göz kapağının içe ve dışa doğru anormal kıvrılmasının sonucu, sulanma ve çapaklanma olabilir. Bunlar bir süre gözlendikten sonra gerekirse basit cerrahiler ile düzeltilebilir. Yine çok nadiren gözde bulunabilecek bir yabancı cisim de sürekli aşırı sulanmaya sebep olabilir. Bunun da muayene ile saptanıp çıkarılması gerekir. Uzun süre tedavi edilmeyen rahatsızlıklar bebeği rahatsız ederek, huzursuzluk yapabilir.