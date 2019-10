"Anne sütü en doğal aşı"

Anne sütünün en doğal aşı olduğunu vurgulayan eğitim, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Dünyada 120 ülkede ve ülkemizde kutlanmakta olan 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla İzmir Özel Can Hastanesi, anne sütü ile beslenmenin önemine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan emzirme etkinliğini Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Özge Eraslan sundu. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr.Özlem Çakmak Yılmaz, yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Gülşah Karakaşlı, kıdemli uzman hemşire Nazire Arat ve Can Hastanesi'nde doğum yapan Münevver Burgucu'nun katıldığı canlı yayında, emzirme deneyimleri paylaşıldı. İki çocuk annesi, Dr. Özlem Çakmak Yılmaz, emzirme ile hem anne, hem de hekim olarak iki tarafı da çok iyi deneyimleyen biri olarak, emzirmenin en doğal aşı olduğunu hatırlattı. Emzirmenin hem annenin hem de bebeğin sadece sağlığını korumadığını aynı zamanda anne bebek arasında güvenli bağlanmanın da oluşmasını sağladığına dikkat çekti.Dr.Yılmaz,"Anneler emzirirken sessiz, sakin bir ortama geçerek, mutlaka bebekleriyle göz teması kurmalı. Güvenli bağlanmanın oluştuğu bu özel anda, cep telefonu gibi elektronik cihazları da kendisinden uzakta bulundurmalı" diye konuştu. Annelerin sütüm yetiyor mu kaygısını sürekli yaşadıklarını dile getiren yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Gülşah Karakaşlı ise, özellikle prematüre bebekler için anne sütünün diğer bebeklere oranla daha önemli olduğunu hatırlatarak, "Ne kadar çok emzirme, o kadar süt" sloganının tüm annelere sürekli hatırlattıklarını vurguladı.

"Bebeğimin mendilini koklayarak, süt sağdım"

Su adlı bebeği prematüre dünyaya getiren ve bebeği118 gün yenidoğan yoğun bakımda tedavi gören anneMünevver Burgucu'da yaşadığı zorlu deneyime rağmen anne sütünü bebeğine sağarak da olsa ulaştırdığını anlattı. Burgucu; "Aylar süren bekleyiş sürecinde, bebeğime dokunmadan, sadece kokusunu duyabilmek için mendilini koklayarak, sütümü sağmaya çalıştım. Aylar sonra kucağıma verildiğimde ise ne yapacağımı bilemeyip, panik oldum. Ama sağolsun bütün hemşireler anne uyum odasında bizi sürekli destekleyerek, korkulacak bir şey olmadığını fark ettirdiler. Bebek dostu bir hastanede bulunmanın tüm avantajını yaşadım. Su, bugün yaşıyorsa büyük ve özverili bir ekibin çabası sayesindedir. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Her annenin kendi bebeğine özel ve uygun olarak ürettiği anne sütünün, yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin kaynağını sağladığını hatırlatan Uzman hemşire Nazire Arat ise, annenin bebeğin beslenmesini ve gelişimini takip etmesi, uygun ve doğru emzirme teknikleri ile anne sütünün her zaman ve her koşulda sağlanabileceğini belirtti. Annelerin sorularının da canlı olarak yanıtlandığı yayın sırasında Dr.Özlem Çakmak Yılmaz'ın oğlu Kıvanç ve Münevver Burgucu'nun kızı Su bebeği de yayında bulunarak, yayına renk kattılar.