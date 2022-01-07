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Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi - Son Dakika

Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi

07.01.2022 15:33

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan erkek bebek, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybetti

Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre hastanede tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu.

KEFENLEYİP AİLESİNE TESLİM ETTİLER

31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek- Hasan Sert çiftine teslim edildi.

Defin sırasında ölmediği anlaşılan bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHMAL İDDİASIYLA SAVCILIĞA GİTTİLER

Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na otomobille götüren Hasan Sert (34), yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Defin sırasında ölmediği anlaşılan bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ailesinin hastanede iyi haber beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna gitti. Bebek, Herekli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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Devlet Hastanesi, Aralık, Adana, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi - Son Dakika
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