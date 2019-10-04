Son Dakika Haberleri: Anne sütü sağlıklı yaşama atılan ilk adımdır
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Anne sütü sağlıklı yaşama atılan ilk adımdır

48 dakika önce

Menteşe Belediyesi tarafından 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası'nda 'Anne Sütü Sağlıklı Yaşama Atılan İlk Adımdır' sloganıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde, anne ve anne adaylarına broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.

Anne sütü sağlıklı yaşama atılan ilk adımdır, System.String[]

Menteşe Belediyesi tarafından 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası'nda 'Anne Sütü Sağlıklı Yaşama Atılan İlk Adımdır' sloganıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde, anne ve anne adaylarına broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.


Gebe Okulu mezunu anneler ile eğitime devam eden anne adaylarının katıldığı farkındalık etkinliğinde, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan tek besinin, anne sütü olduğunu ifade edildi.


Etkinlikte, anne sütünün yararları, nasıl ve ne sıklıkla bebeklerini emzirmeleri gerektiği konularıyla ilgili bilgi aldıkları ve doğru emzirme yöntemini uygulamalı olarak öğrendiklerini ifade eden gebe okulu mezunu anneler, bebeklerini bu bilgiler ışığında büyüttüklerini belirttiler.


Etkinlikte, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan tek besinin anne sütü olduğu kaydedilirken, anne sütü ile beslenmenin hem bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hem de dış etkenlerle temasını azaltması nedeniyle bebeklik ve çocukluk çağında görülebilecek ishal, solunum yolu hastalıklarından koruduğu kaydedildi. Anne sütünün ileri yaşlarda görülebilecek bazı hastalıklara karşı da önemine değinildiği etkinlikte, emzirmenin aynı zamanda kadınlarda meme kanseri ve yumurtalık kanseri riskinin azaltmasından dolayı kadın sağlığı için de önemli olduğu belirtildi. - MUĞLA

Menteşe, Anne, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:51 Kaynak: İHA
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