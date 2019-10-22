Son Dakika Haberleri: Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı
Son Dakika Güncel Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı

3 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çalışmaları sonrasında eğitim alan personele katılım belgeleri verildi.

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çalışmaları sonrasında eğitim alan personele katılım belgeleri verildi.


Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" ile gebelik döneminden başlanarak annelere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi programları anlatılmakta.


Kırşehir'de sağlık personeline 15-16-17 Ekim tarihlerinde verilen eğitimler, tamamlanması sonrası İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Ali Bulut, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Dağ ve Çocuk Ergen Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Deniz Torun eğitim sertifikalarını vererek eğitimler hakkında bilgi aldı. - KIRŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi
Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:43:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]