"Anne sütü yeri doldurulamayan doğal bir besindir" - Son Dakika

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Rukiye Çakır, anne sütünün bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve doğal bir besin olduğunu söyledi.

Dr. Çakır, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, anne sütünün, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin öğelerini içerdiğini belirtti.

Emzirmeye doğumdan sonra ilk yarım saat içinde başlandığına ve ne kadar erken başlanırsa süt üretiminin o kadar çok ve uzun süreli olacağına dikkat çeken Çakır, "Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde, gece de emzirilmeli. Bebek ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeli. 6 aylık olunca diğer gıdalara başlanabilir. Emzirmeye 2 yıl veya daha uzun süre devam edilmesinde bir sakınca yoktur. Lüzumsuz yere başlanılan diğer ek gıdalar nedeniyle bebek kısa sürede anne sütünü bırakmaktadır. Anne sütü bebeği enfeksiyonlara karşı koruyor. Anne sütüyle beslenilen bebeklerde alerjik hastalıklar, zatürre, ishal çok daha az görülür. Anne sütü bebeklerin ilk aşısı olup, kolay sindirilir." dedi.