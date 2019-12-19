Anne sütüne benzer değerler içeren kuru incir, gribe karşı kalkan olarak da tüketiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne sütüne benzer değerler içeren kuru incir, gribe karşı kalkan olarak da tüketiliyor - Son Dakika

Anne sütüne benzer değerler içeren kuru incir, gribe karşı kalkan olarak da tüketiliyor

6 saat önce

Aydın'ın milli meyvesi kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor.

Anne sütüne benzer değerler içeren kuru incir, gribe karşı kalkan olarak da tüketiliyor, System.String[]

Aydın'ın milli meyvesi kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını önlemeden vücut direncini arttırmasına kadar pek çok faydası bulunan kuru incirin gribe karşı kalkan olarak da tüketildiği belirtildi.


Kış aylarında birçok rahatsızlığa karşı koruyucu kalkan olarak bilinen kuru incirin, içerdiği yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayarak kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağladığı biliniyor. Bunun yanında kış hastalıklarının başında gelen gribe karşı da tüketilmesi önerilen kuru incirin gribe karşı kalkan vazifesi gördüğü belirtildi.


Tuğba Kuruyemiş'in İncir Çeşitleri ve İncirli yiyeceklerden sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, kuru inciri bebeğinden yaşlısına, hamile kadınlardan ağır işlerde çalışanlara kadar herkesin şifa niyetine tüketebileceğini belirterek "Aydın'ın milli ürünü kuru incirin faydaları saymakla bitmez. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyulan ve daha çok kuru ve hazır gıdalarla beslenilen kış mevsiminde hekim tavsiyesi ile kuru incir tüketen çok kişi var. Gribal enfeksiyonların önlenmesinde tüketilen kuru incir, sindirimin kolaylaştırılmasını da sağlıyor. Kuru incir içerdiği 'benzaldehit' maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor. Magnezyumun yüzde 30'unu, fosforun yüzde 20'sini, B1 vitamininin yüzde 5'ini ve B2 vitaminin yüzde 4'ünü içeren kuru incir, bağırsakların düzenli çalışmasını da sağlıyor" dedi.


Kutsal kitabımız Kur'anda adına sura inen nadide bir meyve olan incirin bağırsakların çalışması için mükemmel bir antioksidan olma özelliğinin yanında, cildi ve sinir sistemine olan faydalarının da bulunduğunu belirten Gıda Mühendisi Eda Demir, "Lezzeti ve tadı ile insanlık tarihinin en keyifli tüketilen meyvelerinden biri olan incirin önemi her geçen gün artıyor. Bugün tüketime sunulan incirler tek tek ayıklanıp, mor ışık altında varsa aflatoksinli olanları ayıklanarak tüketime sunuluyor. Bugün lezzetinin yanında hekim tavsiyesi ile de tüketilen incirin kışın daha fazla tüketilmesi öneriliyor" dedi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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