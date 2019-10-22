Bayburt Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimince anne sütünün önemi ve emzirme danışmanlığı hizmet içi eğitimi gerçekleştirildi.

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında "Anne sütünün önemi, emzirme nasıl oluyor, gebelik süresince danışmanlık ve destek, doğum sürecinde emzirmeyi destekleyen uygulamalar, emzirilen bebeğin izlenmesi ve emzirilemeyen bebeklerde süt sağma ve relaktasyon, özel durumlarda emzirme, meme ile ilgili sorunlar, annelere destek uygulamaları ve tamamlayıcı beslenme" konularında interaktif eğitim teknikleri kullanılarak eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Sorumlusu Merve Tekin ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi çalışanı Sevim Kara tarafından verilen eğitim 20 saat sürdürdü.

Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Hakan Vurgun, anne sütünün önemine vurgu yaparak, programın belirleyicileri olan sağlık personelinin üzerine düşen sorumlulukları anlattı.