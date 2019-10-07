Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme" etkinliği düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'ndeki etkinliğe, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Başhekim Yardımcısı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Yıldız, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Kömürlüoğlu, sağlık çalışanları ile anne ve anne adayları katıldı.

Çağlar Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Buradaki temel amacımız emzirme konusunda bir farkındalık oluşturmak, dikkati çekmektir. Emzirme konusu anneler ve bebekler için çok hassas bir konudur. Dünya genelinde bebekler anne sütünü alabilirse bu ölümlerin önüne geçmiş olacağız. Anne sütü ilk aşıdır." ifadelerini kullandı.

Anne sütünün önemine değinen Tunç da "Bebek beslenmesi bebeğin emzirilmesi demektir. İlk 6 ay anne sütü veririz. 6 ay anne sütünden başka hiçbir şey vermeyiz. Tabii anne sütü diyoruz ama her annemizin sütü gelmiyor. Bazı durumlarda az geliyor ve yetersiz kaldığı durumlar oluyor. Bu durumlarda onu desteklemek zorunda kalıyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında Yenidoğan Yoğun Bakım ve Kadın Hastalıkları ve Doğum servislerindeki hemşire ve ebelere de "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme" konulu seminer verildi.