Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden - Son Dakika

Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden

08.10.2020 08:54
Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen kadavradan rahim naklinden sonra hamile kalan Derya Sert'in (31) dünyaya getirdiği 760 gram ağırlığındaki Ömer Özkan bebek, anne sütüyle beslenerek 4 ayda 3,5 kilo ağırlığa ulaştı.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen kadavradan rahim naklinden sonra hamile kalan Derya Sert'in (31) dünyaya getirdiği 760 gram ağırlığındaki Ömer Özkan bebek, anne sütüyle beslenerek 4 ayda 3,5 kilo ağırlığa ulaştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan çiftinin 9 Haziran 2011'de kadavradan rahim nakli yaptığı Derya Sert, 4 Haziran'da anne oldu. Derya Sert, hamileliğinin 28'inci haftasında dünyaya getirdiği bebeğe, doktorunun ismi 'Ömer Özkan' adını verdi. Doğumundan bu yana anne sütü ile beslenen Ömer Özkan bebek 3,5 kiloya ulaştı. Bebeğin rahim nakli sonrasında dünyaya gelen ilk bebek olduğuna dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Hijyenik ortamda bulunan anne ve Ömer Özkan bebek arada bir hastaneye gelerek tahlillerini yaptırıyor. Sorunları yok, haftalık kontrollerini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de tam taburculuğunu gerçekleştiririz. Artık çocuk normal sürecini sürdürüyor. Biliyorsunuz 4 Haziran'da doğum gerçekleşmişti. Şu anda 3,5 kilonun üzerinde normal ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Farklı bir beslenme rejimi yok, normal bir çocuk nasıl besleniyorsa aynı şekilde besleniyor. Tamamen anne sütüyle besleniyor. Tam taburculuk olmadı. Çok rahatız, düşük doğum ağırlığı olduğu için bunların tahlilleri var. Sıkıntı yaşanmasın diye şehir dışında uzakta yaşadıkları için tüm kontrollerini tamamlayıp taburcu edeceğiz. Kilosu da normal süreçte olması gereken kilo. Hiçbir sıkıntısı yok, gayet iyi bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.Annelik sürecinin 2011 yılında başladığını ifade eden anne Derya Sert, "Çok şükür bugünlerimize, Allah olmayanlara da versin. Ömer Özkan'ı kucağımıza aldıkça Ömer ve Özlenen hocamıza dua ediyoruz" dedi. Baba Mustafa Sert ise eşinin dileğine katıldığını ifade etti.


Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden
Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden
Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden
Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden

Akdeniz Üniversitesi, Derya Sert, Ömer Özkan, Anne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Derya'nın kadavradan rahim nakli sonrası doğan bebeği, 3,5 kiloya ulaştı (2) - Yeniden - Son Dakika

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