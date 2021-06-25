Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu - Son Dakika

Dün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda hayvan otlatan bir mahalleli, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü. Bunun üzerine bu kişi, durumu haber vermek için Tüzün'ün kaldığı derme çatma çadıra gitti.

İÇERİ GİRENLER KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

İçeri giren mahalleli, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurulmuş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin cansız bedenleri, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için ambulansla morga kaldırıldı.

MİNİK ALİ UYURKEN BULUNDU

Olay sırasında çadırdaki yatağında uyuduğu belirlenen çiftin 15 aylık bebekleri Ali ise jandarma tarafından babaannesine teslim edildi. Kader Tüzün'ün, eşini vurduktan sonra intihar ettiği üzerinde duran ekiplerin yürüttüğü soruşturma sürüyor.