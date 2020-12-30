Anne vahşetinde şok eden detaylar - Son Dakika

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Oğlu tarafından öldürülen Vesile Dönmez'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde rehin alan oğlu tarafından öldürülen Vesile Dönmez, memleketinde defnedilirken, acılı baba ise oğlunun olaydan 15 gün öncesinde sürekli kullandığı ilaçlarını kestiğini söyledi.

İslahiye ilçesinde şizofreni hastası Uğur Dönmez tarafından vurulan Vesile Dönmez'in cenazesi İslahiye mezarlığına defnedildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Vesile Dönmez'in cenazesi önce evinin önüne getirilerek, yakınlarından helallik istendi. İslahiye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına müteakiben defnedildi. Cenaze törenine katılan Bahattin dönmez, çifte acı yaşadıklarını belirterek, oğlunun olaydan 15 gün öncesinde sürekli kullandığı ilaçlarını almayı bıraktığını ifade etti. Acılı Baba Bahattin Dönmez, "Oğlum önceleri alkol alırdı. Ancak bir kaç yıldır alkol almazdı, antidepresan ilaç kullanıyordu. Yaklaşık 10-15 gündür ilaçlarını kullanmazdı. 'Oğlum ilaçlarını al' derdik, hiç konuşmazdı. Bir haftadır benimle de konuşmadı. Kendi kendine gülerdi, "niye gülüyorsun, oğlum gülünecek, birşey varsa beraber gülelim" derdim. Kendisi de susardı" dedi.

Öte yandan Uğur Dönmez'in mahkemedeki ifadelerinde ise "Pişmanım" dediği öğrenildi.