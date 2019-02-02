Son Dakika Haberleri: Anne ve 2 Çocuğu Otobüsün Çarpması Sonucu Yaralandı

Anne ve 2 Çocuğu Otobüsün Çarpması Sonucu Yaralandı

50 dakika önce

Diyarbakır'da özel halk otobüsünün çarpması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Anne ve 2 Çocuğu Otobüsün Çarpması Sonucu Yaralandı, System.String[]
Diyarbakır'da özel halk otobüsünün çarpması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 H 0066 plakalı özel halk otobüsü, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi 443. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Taş ile çocukları Şehmus ve Ali Fırat Taş'a çarptı.

Yaralanan Taş ile çocukları, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:59 Kaynak: AA

Bağlar, Diyarbakır, Anne, Güncel
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