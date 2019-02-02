Anne ve 2 Çocuğu Otobüsün Çarpması Sonucu Yaralandı
50 dakika önce
Diyarbakır'da özel halk otobüsünün çarpması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Diyarbakır
'da özel halk otobüsünün çarpması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 H 0066 plakalı özel halk otobüsü, merkez Bağlar
ilçesi Emek Caddesi 443. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Taş ile çocukları Şehmus ve Ali Fırat
Taş'a çarptı.
Yaralanan Taş ile çocukları, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:59 Kaynak: AA
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