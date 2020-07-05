Anne ve 2 çocuğu, yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Anne ve 2 çocuğu, yan yana toprağa verildi

Anne ve 2 çocuğu, yan yana toprağa verildiBURSA'da, evlerinde ölü bulunan Elif Polat (33) ve çocukları Murat (5) ile Melinay (10), kılınan cenaze namazının ardından Mudanya ilçesinde bulunan Hasköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Anne ve 2 çocuğu, yan yana toprağa verildi

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BURSA'da, evlerinde ölü bulunan Elif Polat (33) ve çocukları Murat (5) ile Melinay (10), kılınan cenaze namazının ardından Mudanya ilçesinde bulunan Hasköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Olay, cumartesi gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katından silah sesi duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. Komşuların haber vermesi üzerine Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte evine gitti. Durmuş Polat, eşi Elif Polat ve çocukları Murat ile Melinay'ı tabancayla vurulmuş halde yatağın üzerinde kanlar içerisinde buldu. Gördüğü manzara karşısında Elif neden yaptın diyerek sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat, camları yumrukladı. Polat'ı yanında bulunan 2 arkadaşı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Camları yumrukladığı bileği kesilen Durmuş Polat da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR

Eve girdikten sonra 2 çocuk ve annenin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş- çıkışlarını kapatarak ailenin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yapılan ilk incelemede anne Elif Polat'ın 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne Elif Polat ve 2 çocuğun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sabah saatlerinde, anne ve 2 çocuğun cansız bedeni, defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Mezarlığı'na götürülen anne ve iki çocuğunun cansız bedeni, burada kılınan cenaze namazının ardından yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Elif Polat, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne ve 2 çocuğu, yan yana toprağa verildi - Son Dakika

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