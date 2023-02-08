Ekipler, anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini birbirlerine sarılmış halde buldu - Son Dakika
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Ekipler, anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini birbirlerine sarılmış halde buldu

08.02.2023 15:53

İlk büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 4 katlı binanın enkazı altında kalan Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe Bağış'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler, anne ve 2 çocuğunu birbirlerine sarılı halde buldu. Anne ve çocukları, memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla, yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe evlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

BİRBİRLERİNE SARILI HALDE BULUNDULAR

Ekiplerin çalışması sonucu anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu. Bağış ile 2 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün sabah saatlerinde memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, Selcan Bağış ile çocukları yan yana açılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, enkaz altında birbirlerine sarılı halde bulundu

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI VERMESİN"

Kızını ve torunlarını kendi elleriyle ekiplerle birlikte enkazdan çıkarttığını belirten Abuzeyt Yalçın, "Kızım ve torunlarımın 4 katlı binanın enkazında birbirlerine sarılı halde kendi ellerimle çıkarttım. Allah kimseye böyle acı vermesin. Damadım gece vardiyasında çalışıyordu. O da ailesinin telaşına kapıldı. Ben kızımı ve çocuklarımı memleketime getirdim. Damadım da ailesini kurtarmak için orada kaldı." dedi.

Anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, enkaz altında birbirlerine sarılı halde bulundu

Selcan Bağış'ın kuzeni Eyyüb Yalçın ise " Antalya'da çalışıyorum. Olayı duyar duymaz Hatay'a hareket ettim. Amcalarımla birlikte Selcan'ın yaşadığı İskenderun ilçesine vardık. 12 saatlik bir çalışmanın ardında Selcan ve çocuklarını birbirlerine sarılı şekilde enkazın içinde çıkartarak, bugün de memleketi Yüksekova Dilektaşı köyünde aile mezarlığında defnettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Yüksekova, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekipler, anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini birbirlerine sarılmış halde buldu - Son Dakika

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