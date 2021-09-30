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anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında - Son Dakika

anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında

30.09.2021 11:49

Hatay'da evden kötü kokular geldiğini fark eden komşular durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye yardımıyla girdiği evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini ulaştı. Olayda şüpheli olarak aranan babanın uzman çavuş olduğu bilgisi edinildi. Evde yapılan incelemede ise cesetlerin üstünün Türk bayrağıyla örtüldüğü ve yan koltukta ise babanın üniformasının olduğu tespit edildi.

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu. Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜNİFORMA BULUNDU

Evde yapılan incelemede üzerlerine Türk bayrağı örtülü bulunan cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde de Turgay Mert'in üniforması bulundu. Bunun üzerine Turgay Mert, cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Turgay Mert'in, memleketi Osmaniye'de olduğu saptandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay Mert, merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.

anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında

İskenderun, Ali Mert, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında - Son Dakika
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