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Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu - Son Dakika

Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu

22.08.2021 11:13

Afyonkarahisar'da hayvan gütmek için dağa çıkan genç, anne ve babasından haber alamayıp eve bakması için komşularını gönderince korkunç gerçek ortaya çıktı. Eve giren komşular anne ve 2 yaşındaki oğlunun tabanca ile vurulmuş, babanın ise merdiven boşluğunda asılı cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından anne ile oğlunun cenazeleri aynı tabutta gömüldü

Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana gelen korkunç olayda, dün hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M'yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. Bugün öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M, kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi.

KOMŞULAR KORKUNÇ TABLOYLA KARŞILAŞTI

Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife Meydan (36), oğlu Egemen Meydan ve baba Mehmet Meydan'ın cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi.

ANNE VE OĞLU VURULMUŞ

Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğunu baba Mehmet Meydan'ın ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirledi. Olay yerinde ekipler ayrıca anne ve oğlunun vurulduğu tahmin edilen tabancayı da buldu. Yapılan ilk tespitlerde baba Meydan'ın eşi Hanife ve oğlu Egemen Meydan'ın tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinden duruluyor.

ANNE İLE OĞLUNUN CENAZESİ AYNI TABUTA KONULDU

Olay sonrası büyük bir şok yaşayan köy sakinleri evlerin balkonları ve olayın gerçekleştiği evin önünde yapılan inceleme çalışmalarını merakla izledi. Yapılan incelemelerin ardından anne ile oğlunun cenazeleri aynı tabutta, babanın cenazesi ise başka bir tabutta evden çıkarıldı. Yakınlarının gözyaşları içerisinde evden çıkarılan tabutlar ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu

Karahisar, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu - Son Dakika


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