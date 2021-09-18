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Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı - Son Dakika

Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı

18.09.2021 09:37
Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı, System.String[]

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 9 Eylül'de meydana gelen yangında anne 4. kattan önce 2 yaşındaki kızını atmış sonra kendisi de atlayarak ağır yaralanmıştı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 9 Eylül'de meydana gelen yangında anne 4. kattan önce 2 yaşındaki kızını atmış sonra kendisi de atlayarak ağır yaralanmıştı. Yangın esnasından alarm sisteminin devriye girmemesi nedeniyle site yönetimi müteahhidi suçladı.

Olay geçtiğimiz 9 Eylül'de Afyonkarahisar kent merkezi Dörtyol Mahallesi'ndeki Gazetecileri Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki B-1 7'nci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda, anne Sultan Gümüş önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine attı, sonra kendisi atladı. Olay sonrası ağır yaralanan Anne Sultan Gümüş yaşam mücadelesinin ardından hayata tutunurken tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yangının ardından site yönetimi alarm sisteminin devriye girmemesi nedeniyle müteahhidi suçladı. TOKİ tarafından eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firmaya ihale edilen sitedeki eksikliklerin bir türlü giderilmediğini belirten site yönetimi yangın alarm sistemi, yangın detektörleri ve elektrik tesisatındaki birçok sorunu müteahhidin çözmediğini ileri sürdü.

Gazeteciler Sitesi Başkanı Ayhan Duymuş, 5 yıldır müteahhit firmanın eksikleri gidermediğini ve pandemiyi bahane ettiğini kaydetti. Eksiklikler arasından yangın alarm sisteminde olduğunu ifade eden Duymuş, "Yangını tamamen elektriksel olduğunu, trafolardan yüksek gerilim geldiğini o yüzden binalarda voltaj yüksekliğinden kaynaklandı diye ön tespitimizde belirtildi. Biz bunları teslim alalı 5 yıl oldu. Biz teslim alırken eksiklerle teslim aldık. Müteahhit batmış, yeniden bir ihale yapıldı, yeniden ihale yapıldıktan sonra ihaleyi alan müteahhit geldi. Yetkilileri ile beraber yeniden eksiklikleri çıkardık, yangın alarm, zayıf akımlar, asansörlerde UPS'lerin olmadığı, yangın detektörlerinin adreslemediği gibi birçok eksikle biz teslim aldık. Ancak ihaleyi alan müteahhit eksikleri yapıp teslim etmedi bize. Biz hala daha 5 yıldır bu sorunları yaşıyoruz. Yangın alarm sistemimiz devreye girmiş olsaydı buradaki vatandaşlarım paniğe kapılmaz ve 8 tane yaralı vatandaşımız oldu. Bir tanesinin durumu çok ağır. Bunun sorumlusu kimlerdir? Öncelikle bunların sorulması lazım. Gece de yangın ola bilirdi. Bunu bir tedbirinin alınması lazım. Yangın gece olsa daha kötü olurdu; elektrikler kesilecek, yangın alarm sistemi çalışmıyor ve herkes evinde yatıyor olacaktı. Alevler bu binayı da sarabilirdi. Yangın alarm sistemlerimiz, elektrik sistemlerimizdeki sorunlarımızı çözmediler. Hala daha yangın olalı kaç gün olmuş ayın 20'sinde geleceğini söylüyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı
Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı
Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı
Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı
Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı
Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı

Karahisar, Yangın, Gümüş, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı - Son Dakika


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