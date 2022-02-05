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ANNE VE 3 ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika

ANNE VE 3 ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ

05.02.2022 13:59

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile biri bebek, 3 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile biri bebek, 3 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde fırıncılık yapan Yusuf Şen, sabah ezanından sonra eşi ve çocuklarının bulunduğu odadaki sobayı yakıp işe gitti. 3 saat sonra geri dönen Şen, eşi Barış (30), ile çocukları Muhammed (7), Zeynep Nur (4) ve 4 aylık bebekleri Fatma'yı baygın buldu. Yusuf Şen, komşuların da yardımı ile eşi ve 3 çocuğunu Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen aile, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ
ANNE VE 3 ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ
ANNE VE 3 ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ

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Yusuf Şen, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNE VE 3 ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNE VE 3 ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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