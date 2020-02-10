Anne ve 3 kızının öldüğü yangın, elektrik kontağından çıkmış - Son Dakika

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, anne Nisan Tur (34) ile kızları Miray Ayaz (1), Lorin (5) ve Gül Ecrin'in (7) ölümüne neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Kayalar Mahallesi Okul Caddesi üzerine bulunan Tur Ailesi'nin evinde dün sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına uykuda yakalanan anne Nisan Tur ile kızları Miray Ayaz Tur, Lorin Tur ve Gül Ecrin Tur'u alevlerin arasından kurtararak, ambulansa teslim etti. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ile çocukları kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, soğutma çalışmalarının ardından eve girip, inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde rapor hazırladı.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ACILI BABA, GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Anne ve 3 kızının yaşamının yitirdiği yangının ardından ilçede üzüntü hakim olurken, işte olduğu için hayatta kalan baba Yunus Tur, güçlükle sakinleştirildi.

Yunus Tur'un amcası Cemal Tur, büyük bir facia yaşadıklarını belirterek, "Allah kimsenin başına böyle bir olay yaşatmasın. İtfaiye ekipleriyle birlikte eve girdik. Anne ve 3 kızını hastaneye ulaştırdık maalesef çok geç kalındı. Hepsini kaybettik. Acımız büyük" dedi.