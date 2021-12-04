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Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı! - Son Dakika

Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı!

04.12.2021 16:13

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sebze yüklü kamyonetle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta bulunan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suruç-Birecik karayolunda henüz sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile Müslüm Kızıl yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi

ANNE VE 3 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Her iki aracın devrildiği kazada, kamyonetteki soğan ve patates etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta sıkışan Meryem Korkmaz (50) ile çocukları Necdet (12), Hakkı (17) ve Salih Korkmaz'ın (15) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı araçtan yaralı çıkarılan Müslüm Kızıl ile Yakup ve Nashsen Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri de sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga götürüldü.

Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı!

Kamyonet, Tragger, Müslüm, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı! - Son Dakika
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