Anne ve 8 çocuğu sobadan sızan gazla zehirlendi - Son Dakika

Eskişehir'e mevsimlik işçi çadırlarından yaşayan anne ve 8 çocuğu, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Tepebaşı'na bağlı Hasanbey Mahallesi'nde mevsimlik işçi çadırlarında konaklayan bir aile sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Mevsimlik işçi çadırından kalan ve sobadan sızan gazdan etkilenen Hülya Ö.(36) ile çocukları Nurperi Ö.(8), Yusuf Ö.(15), Gülseren Ö.(10), Hazal Ö.(9), Bahar Ö.(17), Resul Ö.(4), Birgül Ö.(12) ve Songül Ö.(14) bölgeye gelen 112 Acil servis ekiplerince Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan tarım işçilerinin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR